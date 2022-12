Facebook legt Rechtsstreit mit 725 Mio. Dollar bei

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat sich im jahrelangen Rechtsstreit um die unrechtmäßige Weitergabe von Nutzerdaten an die britische Firma Cambridge Analytica zur Zahlung von 725 Millionen Dollar bereit erklärt. Dies sei „die größte Entschädigung, die jemals in einer Datenschutz-Sammelklage erzielt wurde, und der höchste Betrag, den Facebook jemals für die Beilegung einer privaten Sammelklage gezahlt hat“, zitierte Bloomberg die Kläger aus einer am Donnerstag eingereichten Gerichtsakte.