Landeskliniken lagern wieder Eingriffe aus

Land will mit neuer Einrichtung entlasten

Was die Situation zusätzlich verschärft: Patienten, die eigentlich gar nicht mehr im Spital liegen müssten. So gibt es mehr als 60 austherapierte Patienten in den Landeskliniken, die aber nicht entlassen werden können, weil es entweder keinen Platz in einem Pflegeheim oder keine ambulante Heimhilfe für sie gibt. So gehen den Spitälern auf diese Weise rund 5000 Belagstage verloren - und auch das kostet wieder Kapazitäten. Das Land will nun in Hallein eine Reha-Einrichtung kaufen, um dort Patienten fit für den Alltag zuhause zu machen.