Zeugen wollten Täter mit Hanteln von Frau abhalten

Es war das, was man heutzutage eine toxische Beziehung nennt. Seit sieben Jahren sind ein 27-Jähriger und eine 28-Jährige ein Paar, fünf davon verheiratet. Man hat ein gemeinsames siebenjähriges Kind, das allerdings bei den Großeltern wohnt. Doch die Beziehung war schwierig, immer wieder gab es Gewaltdrohungen. Der Mann hat Drogen- und Alkoholprobleme. Zuletzt war er in einer Entzugsklinik in Salzburg. „Er war freiwillig hier und war unauffällig“, bestätigte man dort der „Krone“.