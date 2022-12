Mordversuch in Studio: Reagierte Polizei falsch?

Mit einem Messer soll der Alkohol- und Drogensüchtige am Mittwoch um 14 Uhr bei der Rezeption im Fitnessstudio HappyFit in Vöcklabruck in Oberösterreich der 28-Jährigen sechs- bis siebenmal ins Gesicht und in den Oberkörper gestochen haben. Sie arbeitet dort als Fitnesstrainerin.