In der Alpenstadt wird fleißig investiert

Mehr als ein Viertel davon wird in langfristig wirkende Investitionen fließen, das größte Vorhaben ist der Umbau der Volksschule Bludenz Mitte - 22 Millionen Euro sind für das Projekt in Summe veranschlagt, davon werden 6,5 Millionen Euro den Haushalt fürs kommende Jahr belasten. „Uns ist in schwierigen Zeiten ein Budget gelungen, das die laufenden Ausgaben abdeckt und gleichzeitig einen Rekord an Investitionen in die Zukunft zulässt“, ist Bürgermeister Simon Tschann zufrieden.