Weihnachtliches Happy-End für Bulldogge Helmut

Fünf Operationen

Bereits in der Obhut des Tierschutzhofs Pfotenhilfe in Lochen (OÖ) wurden dann auch noch innenliegende Hoden diagnostiziert, wodurch insgesamt fünf Operationen nötig waren, um Helmut zu helfen. Knapp ein halbes Jahr später war es nun endlich so weit: Helmut durfte am Dienstag gesund und munter von seinem neuen Frauerl abgeholt werden und sogar stolz am Beifahrersitz thronen. Ein wenig Wehmut wegen des Abschieds glaubten die Tierpfleger aber auch in seinem Gesicht zu erkennen.