Corona-Wellen treffen China jetzt mit voller Härte

Lange Schlangen vor Fieber-Kliniken

Behörden landesweit haben die Menschen generell dazu ermutigt, sich zu Hause zu isolieren, während sie sich von der Krankheit erholen - eine abrupte Kehrtwende der chinesischen Führung von ihrer früheren strikten Null-Covid-Politik, als Menschen in staatliche Quarantäne-Einrichtungen umziehen mussten. Mittlerweile habe China vollständig die Kontrolle über die Ausbreitung der Corona-Fälle verloren, berichteten jüngst AFP-Reporter. Vor den Fieber-Stationen einer Klinik in Peking standen etwa 50 Menschen in einer Schlange, alle in der Schlange seien „infiziert“, sagte einer von ihnen. „Wir würden nicht kommen, wenn wir es nicht wären.“