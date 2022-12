China verliert Überblick über Covid-Infektionen

Der Vize-Regierungschef Sun Chunlan gab laut Medienberichten an, dass die Zahl der Infektionen in der Hauptstadt Peking „rasant steigt“. „Viele asymptomatische Menschen machen keine PCR-Tests mehr, deshalb ist es unmöglich, die aktuelle Zahl von asymptomatisch Infizierten akkurat zu benennen“, so die nationale Gesundheitsbehörde.