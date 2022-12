Heftige Corona-Infektionswelle in China befürchtet

„Dunkelster Moment“ in den nächsten ein, zwei Monaten

„Die Notaufnahme ist voll mit Patienten“, schilderte eine Schwester dem Magazin „Yicai“. „Viele Patienten, die in die Notaufnahme kommen, erweisen sich nach einem PCR-Test als positiv.“ Das Personal müsse sich darauf vorbereiten, sich selbst zu infizieren. Ein Anästhesist in einem anderen Krankenhaus berichtete, die Definition von Kontaktperson werde dort schon nicht mehr so eng gefasst, um - wegen der dann erforderlichen Isolation - Personalmangel zu vermeiden. In Ärztekreisen zirkuliere ein Aufsatz, wonach die nächsten ein, zwei Monate „der dunkelste Moment“ für das medizinische Personal würden, schrieb das Magazin.