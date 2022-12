Krematorien in China laufen von morgens bis abends

Reporter der britischen „Financial Times“ etwa hatten sich in den Covid-Spitälern und Krematorien der chinesischen Hauptstadt umgeschaut und diagnostizierten eine signifikante Übersterblichkeit. Ein anonymer Mitarbeiter des staatlichen Krematoriums wird von den Reportern zitiert: „Wir haben am Mittwoch 150 Leichen eingeäschert. Ein Vielfaches von dem, was im letzten Winter üblich war. Wir äschern sie am selben Tag ein, an dem sie eingeliefert werden.“ Etwa 30 bis 40 der Toten sollen Corona gehabt haben (siehe Video unten).