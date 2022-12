Ansturm auf die Spitäler: Corona-Chaos in China

Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Spitäler einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou oder Shijiazhuang würden die Krankenhäuser „den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal“, schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin „Caixin“ am Montag. Kliniken seien überfüllt, vielfach gebe es Schlangen. Patienten würden Ärzte und Gesundheitspersonal infizieren.