Verdacht auf Vergewaltigung: 13-Jährige als Opfer

Die 13-Jährige hatte ihrer Mutter laut Polizei am Sonntagnachmittag anvertraut, dass sie von dem ihr unbekannten Burschen bereits am 6. Dezember in einer Wohnung vergewaltigt worden war. Die Exekutive rückte zur Adresse des Verdächtigen aus. Dort trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Täter, auch eine Hausdurchsuchung fand statt.