Wienerin missbraucht: 12-Jährige standen Schmiere

Nachdem eine 18-Jährige am späten Dienstagnachmittag in einer WC-Anlage am Wiener Praterstern mutmaßlich sexuell missbraucht wurde, hat die Polizei mittlerweile zwei Verdächtige identifiziert. Die beiden Burschen sollen während der Tat „Wache gestanden“ - und erst zwölf Jahre alt sein.