Missbrauch in Wien: Verdächtiger (18) vorbestraft

Der jüngste Fall einer Vergewaltigungsserie in Wien-Meidling sorgte für Aufsehen. Bekanntlich sitzt ein noch 18-jähriger Iraker in U-Haft. Die beiden Mädchen im Alter von elf und 14 Jahren waren in Obhut des Wiener Jugendamtes. Der Iraker war bereits im Februar dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten wegen schwerer Nötigung verurteilt worden.