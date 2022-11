Prozess um Fall Leonie: Letzte Zeugen vernommen

Zeugin: „Verwahrloste Kinder“ in Wohnung

Die Ladung der ebenfalls 22-jährigen Frau, die am Tattag in der Wohnung gewesen soll, ergibt aber etwas anderes. Sie war die Ex-Freundin des Zweitangeklagten, hätte auch über längere Zeit in der Wohnung gewohnt. Deswegen kenne sie auch alle drei Afghanen. „Wenn das wirklich stimmt, will ich damit nichts zu tun haben“, so die junge Mutter. Zwar sei sie an diesem Tag auch am Donaukanal gewesen - dort wo die Angeklagten die 13-jährige Leonie aufgegriffen hätten - kennen würde sie das Mädchen aber nicht.