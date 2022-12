Hiebe mit Baseballschläger bei Wohnungsüberfall

Ein 54-Jähriger ist am Wochenende in seiner Wohnung in St. Veit a. d. Gölsen (Niederösterreich) überfallen und beraubt worden. Als Beschuldigter gilt nach Polizeiangaben vom Montag ein 37-Jähriger. Der Niederösterreicher war mit dem Handy und dem Fahrzeugschlüssel des Opfers geflüchtet, wurde aber wenig später gestellt. Der Mann ist geständig und wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Der verletzte 54-Jährige wurde im Landesklinikum Lilienfeld ambulant behandelt.