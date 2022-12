Schieder: „Das sind einzelne kriminelle Personen“

Österreichs Standing in der EU „fürchterlich“

Schieder nimmt auch Stellung zur Debatte um Österreichs Rolle in der Migrationsfrage. Österreichs Standing in der EU sei aktuell teils „fürchterlich“. Seine SPÖ ist zurzeit in Umfragen hinter der FPÖ auf Platz 2. „Wir haben uns schon einmal zurückgekämpft. Es ist wie Bergsteigen. Schritt für Schritt. Wir werden zulegen müssen.“ Zu Koalitionen nach den Wahlen 2024 sagt der Sozialdemokrat nur: Mit der FPÖ nicht. Zum belasteten Verhältnis von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zu Hans Peter Doskozil meint Schieder, dass auch Burgenlands Landeschef gute Vorschläge einbringe und sozialdemokratische Handschrift erkennen lasse.