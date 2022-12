Statt Routine-Operation Hund einfach erschossen?

Warnung an andere Tierärzte

Da ahnte man bereits Böses – was so weit ging, dass es innerhalb der Tierärzte eine telefonische Warnung gab: Womöglich könne ein Hundebesitzer mit dem ungerechtfertigten Wunsch nach Einschläferung seines Vierbeiners auftauchen. Dies passierte allerdings nicht. Stattdessen ergab sich der Verdacht, dass der Mann den Mischlingshund einfach erschossen hatte.