Marokko legt nach 0:2 gegen Franzosen Protest ein!

Bei einer der beiden strittigen Szenen handelt es sich übrigens um jene, die bereits ORF-Regel-Experte Thomas Steiner in seiner Halbzeit-Analyse live auf Sendung präsentiert hatte. Sofiane Boufal war in Minute 26 in Frankreichs Strafraum eingedrungen und nach einem Zweikampf mit Theo Hernández zu Boden gegangen. Schiedsrichter Ramos aus Mexiko erkannte in der Szene allerdings kein Elfmeter-würdiges Vergehen, sondern vielmehr ein Foul des Marokkaners - wofür er Boufal sogar die Gelbe Karte zeigte.