Wurde Marokko hier ein Elfmeter gestohlen?

„Für mich war das elfmeterwürdig“, war sich Steiner im ORF sicher. Sofiane Boufal stürmte in Minute 26 in Frankreichs Strafraum, fällt nach einem Zweikampf mit Theo Hernández. Schiedsrichter César Ramos aus Mexiko sah allerdings keinen Elfer, sondern ein Foul des Marokkaners. Ja, er zeigt ihm sogar die Gelbe Karte - wohl auch, weil sich der Franzose mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden windet.