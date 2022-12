Karner kontert Schengen-Zwischenruf von Doskozil

Nachdem Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch kritisiert hatte, dass Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei der EU-Kommission angeblich nicht vehement genug auf effiziente Kontrollen an den EU-Außengrenzen gepocht hätte, meldete sich am Donnerstag das Innenministerium zu Wort. Man habe „genau diese effektiven Grenzkontrollen und Verfahrenszentren - beispielsweise auch in Bulgarien - verlangt“, stellte ein Sprecher Karners klar.