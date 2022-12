Schengen-Fiasko: Jetzt droht auch noch eine Klage

Die diplomatischen Beziehungen zu Rumänien scheinen mehr als angeknackst zu sein. Nachdem das Land etwa seinen Botschafter aus Österreich zurückgerufen hatte, wandte sich am Montag der rumänische Innenminister an Lucian Bode (Liberale Partei/PNL) in einem offenen Brief an Gerhard Karner (ÖVP) - er wirft ihm nichts Geringeres als Wortbruch in der Schengen-Frage vor.