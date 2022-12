Schengen-Veto: Nehammer bekräftigt Vorgehen erneut

Während Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag noch gegenüber mehreren Sendern betonte, dass es sich bei Österreichs Vorgehen nicht um ein Veto handle, sondern vielmehr um einen „Hilferuf“, forderte der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer, am Samstag in einer Aussendung, Österreichs „Veto“ ernst zu nehmen: Es brauche „ein Umdenken in der Asyl- und Migrationspolitik in Europa. Nur so können Freiheit und Sicherheit als Grundrechte gewährleistet bleiben“, so Mahrer.