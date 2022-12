Kanzler legt nach: „Müssen das Tabu Zäune brechen“

Nur wenige Stunden nach dem Vorstoß von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), die auf krone.tv meinte, im Kampf gegen illegale Migration müsse „ein Zaun oder eine Mauer“ um Europa gebaut werden, hat Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) in dieser Causa nachgelegt. „Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen“, sprach er sich im Vorfeld des EU-Gipfels in Brüssel am Donnerstag ebenfalls für mehr Grenzbarrieren an den EU-Außengrenzen aus.