Nächste Klub-WM im Winter? Katar rüstet sich

Die nächste Klub-WM 2029 könnte in Katar stattfinden. Nach Informationen der britischen Zeitung „The Guardian“ ist das Emirat drei Jahre nach der umstrittenen Winter-Weltmeisterschaft 2022 erneut an der Ausrichtung eines großen Fußball-Turniers interessiert. Pikant daran: Katar würde die Klub-WM genau wie das 2022-Turnier in die Winterzeit verlegen – mit möglichen Komplikationen für den Ligen- und Europapokal-Betrieb.