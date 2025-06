Klassenerhalt und Österreich-Rekorde bei Team-EM

Österreichs Leichtathletik-Team hat am Sonntag zum Abschluss der Team-EM der 2. Division souverän den Klassenerhalt geschafft. Herausragend war bei über 30 Grad in Maribor Endiorass Kingley, der im Dreisprung mit 16,85 Metern den 37 Jahre alten österreichischen Rekord von Alfred Stummer um 28 Zentimeter verbesserte und gewann. Enzo Diessl gewann die 110 m Hürden in 13,31 Sek. und Diskus-Star Lukas Weißhaidinger steuerte mit Rang zwei und 64,88 m auch viele Punkte bei.