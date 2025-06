Polizei sucht nach Doppelmörder in Polen

Der Großeinsatz läuft in der Umgebung der Stadt Limanowa südlich von Krakau. Der Verdächtige soll am Freitag seine Tochter und seinen Schwiegersohn erschossen haben. Zudem wird dem 57-Jährigen vorgeworfen, dass er auch seine Schwiegermutter töten wollte. Die Frau schwebte am Sonntagabend noch in Lebensgefahr. Der Mann flüchtete in einen nahe gelegenen Wald.