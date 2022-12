Schengen-Veto: Doskozils überraschendes Schweigen

Eigentlich müsste der Versuch, den Druck in der Asylfrage durch die Veto-Karte in der EU zu steigern, im Sinne von Doskozil sein. Der sonst so wortgewaltige Landeshauptmann gibt sich ganz still. „Es ist natürlich eine Doppelmühle für ihn. Mutmaßlich müsste er den Kurs unterstützen. Aber wahrscheinlich will er Rendi-Wagner nicht den Rücken stärken, und er will vermeiden, dass er in dieser Frage seiner Parteichefin hinterherhoppelt“, meint Politik-Analyst Thomas Hofer.