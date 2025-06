Red Bull Salzburgs Boss: „Trip eine Art Neustart“

„Krone“: Wie haben Sie die Klub-WM erlebt?

Stephan Reiter: Aus unserer Sicht war es ein tolles Erlebnis, dass wir uns über die letzten Jahre hart erarbeitet haben. Für viele von uns wird es eine einmalige Erfahrung gewesen sein. Wir haben in einem anderen Kontinent bei einem großen Turnier teilgenommen und dabei viel Inspiration und neue Ideen für uns mitnehmen können. Für uns als Team war es sehr spannend, dieses Event zu erleben. Wir haben ein Jahr intensiv an der Vorbereitung auf die Klub-WM gearbeitet, vieles davon im Hintergrund. Positiv für mich zu sehen war auch, dass unsere kleine Reisegruppe sich insgesamt sehr gut verstanden hat. Die 65-köpfige Truppe – egal ob Spieler, Staff oder Funktionäre – hat ein sehr gutes Gefühl füreinander entwickelt. Man hatte das Gefühl, dass da wirklich wieder etwas entstehen kann. Wir hatten gemeinsam viele schöne Erlebnisse wie zum Beispiel den Tagestrip nach New York mit der Schifffahrt und dem gemeinsamen Abendessen oder unser Sightseeing-Ausflug in Washington. Diese Erlebnisse kann uns keiner mehr nehmen. Auch sportlich können wir zufrieden sein. Der Sieg zum Auftakt gegen Pachuca, dann das Remis gegen Al-Hilal und auch die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Real Madrid stimmen mich sehr zuversichtlich. Für ein Weiterkommen hat nicht viel gefehlt und man muss schon die Kirche im Dorf lassen und darf nicht vergessen, gegen welche Gegner man hier gespielt hat.