Salzburger träumen im kalten Winter von der Wärme

Der Winter zeigte sich Anfang der Woche auch in Salzburg von der ganz kalten Seite. Kein Wunder, dass es manch Sonnenanbeter deswegen über die Weihnachtsfeiertage in den Süden zieht. Die „Krone“ kennt die beliebtesten Fernziele in der kalten Jahreszeit und weiß, was dafür ausgegeben wird.