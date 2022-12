5 Forderungen an die EU zum Thema Asyl

Sanktionen gegen Ungarn

Eigentlich steht der EU-Gipfel am Donnerstag aber wohl im Zeichen Ungarns bzw. wird es primär um Sanktionen gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban gehen. Wie berichtet, hatten sich die Mitgliedsstaaten darauf geeinigt, Hilfsgelder teilweise einzufrieren - wegen Mangels an Rechtsstaatlichkeit, die man in Ungarn ortet. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) begrüßte die Einigung. Bei der Rechtsstaatlichkeit brauche es einerseits „Klarheit“ und anderseits „Fairness“, meinte Edstadler vor einem Treffen mit ihren EU-Kollegen am Dienstag in Brüssel.