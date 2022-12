Immer weniger Kärntner: Sterben wir etwa aus?

Sterben wir aus?

Also ist die überspitzte Frage an LH Peter Kaiser erlaubt: Sterben wir aus? Ein Appell im Stil Wagners kommt Kaiser nicht über die Lippen, aber der Hinweis, dass wir die Attraktivität Kärntens erhöhen müssen. „Lange Zeit war Kärnten zu uninteressant, um sich anzusiedeln. Aber das Beispiel Infineon zeigt, dass wir eine Trendumkehr geschafft haben.“ Auch die Koralmbahn werde, so der Landeschef, ihren Beitrag zu einer Trendumkehr leisten.