Hohe Kosten: Vogewosi mit weniger Projekten

Strenge Auflagen

Ein weiterer Grund für die Verteuerung sei die Vielzahl an Vorgaben durch die öffentliche Hand, kritisierte Lorenz. So soll etwa nur noch in Sammelgaragen geparkt werden, die für die E-Mobilität ausgestattet sind. Barrierefreiheit sei auch bei Klein- und Kleinstwohnanlagen zu gewährleisten, ebenso würden moderne Unterflurmüllsysteme erwartet. Das alles verursache zusätzliche Kosten.