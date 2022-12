Messi fordert Ausschluss: Schiri muss WM verlassen

„Dummkopf“

Messi stellte gar Niederlande-Trainer Louis van Gaal zur Rede, ehe er sich Doppel-Torschütze Wout Weghorst vornahm. „Was schaust du so, Dummkopf?“, brüllte der Stürmer in Richtung des 30-Jährigen. Neben Lahoz musste auch ein argentinischer Stadionsprecher die Heimreise antreten. „Leider hat mich die FIFA heute darüber informiert, dass ich bei den Spielen der Nationalmannschaft nicht mehr als Stadionsprecher fungieren werde“, gab Geronimo Benavides via Twitter bekannt.