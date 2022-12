Deshalb verspotteten Messi und Co. die Niederlande

Aus sportlicher Sicht war die Spannung kaum zu übertreffen. So brachte Messi seine Männer in der 73. Minute mit 2:0 in Führung, ehe Weghorst Holland dank zweier Treffer in der 83. und 101. Minute in die Verlängerung retten konnte. Im anschließenden Elfmeterschießen fanden sie jedoch in Goalie Emiliano Martinez ihren Meister. Argentinien spielt damit kommenden Dienstag gegen Kroatien um den Einzug ins Finale.