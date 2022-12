Für Olympia-Held Strolz war beim 7. Tor Schluss

Generell ist die Konstanz ein Thema beim Head-Piloten. Seit dem Ausfall in Val d’Isere vor einem Jahr sah er in neun Weltcupslaloms nur viermal das Ziel - da war Strolz aber nie schlechter als Fünfter. Darum war zuletzt im Training auch viel in Sachen Konstanz gearbeitet worden. „Training ist Training und Rennen ist Rennen. Normalerweise kann ich diese zusätzliche Anspannung im Rennen für mich nutzen. Es scheint aber, als ob ich da noch weiterarbeiten müsste, damit mir so etwas nicht wieder passiert“, erklärte Strolz.