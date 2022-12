Salzburger Toptalent sorgt für historischen Sieg

Während Österreichs Biathlon-Elite beim Heimweltcup in Hochfilzen ohne Podestplatz blieb, sorgten die Nachwuchs-Asse beim Junior Cup in Martell für Furore. So präsentierte sich Anna Andexer schon die ganze Woche über in bärenstarker Form und ließ mit zwei vierten Plätzen im Sprint sowie im Supersprint aufhorchen. Am Sonntag setzte die 19-Jährige einen drauf.