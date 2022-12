Die Chancen auf weiße Weihnachten sind heuer groß

An einem 24. Dezember lag in Linz letztmals 2003 Schnee - damals, vor mittlerweile doch 19 Jahren, waren es aber auch nur zwei Zentimeter. In Rohrbach konnte man sich zuletzt 2011 über Schnee an Heiligabend freuen (sieben Zentimeter), in Bad Ischl lagen vor fünf Jahren neun Zentimeter Schnee. Die Sehnsucht nach weißen Weihnachten ist in unserem Bundesland dementsprechend groß.