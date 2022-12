Ramos oder Ronaldo: Wer steht in der Startelf?

Portugals Teamchef Fernando Santos lässt noch offen, ob Superstar Cristiano Ronaldo im morgigen WM-Viertelfinale gegen Marokko wieder in die Startelf zurückkehren wird. Ronaldos Ersatzmann Gonçalo Ramos hat im letzten Spiel gegen die Schweiz mit drei Treffern brilliert. Was für Ramos und was gegen Ronaldo in der Startelf spricht - das analysieren Moderatorin Michaela Mayer und Experte Stefan Maierhofer in Teil 2 des „Krone“-WM-Studios. Außerdem ist das zweite Viertelfinale von morgen Thema: England - Frankreich. Maierhofer: „Das könnte für mich quasi schon ein Finale sein!“ Auf wen Maierhofer tippt? Das sehen Sie im Video!