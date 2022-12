Der neue Luchs im Haus soll nun für Babys sorgen

Norik“ ist jetzt der neue Mann – pardon Luchs – im Haus. Und er soll die hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt werden, auch erfüllen. Die Wildkatze wurde gestern in ihrer deutschen Heimat Rheinland-Pfalz noch einmal untersucht und dann auf die siebenstündige Fahrt in den Nationalpark Kalkalpen geschickt, wo sie am Abend freigelassen wurde. Eigentlich sollte „Frey“ kommen, aber ihm fehlt ein Zahn, daher fiel am Freitag die Wahl doch auf „Norik“.