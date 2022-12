Internetbetrüger: Firma verlor Zehntausende Euro

Aber auch Firmen sind vor Betrug nicht gefeit, wie jüngst ein Unternehmen in der Weststeiermark. Die Täter gingen laut Polizei nach dem modus operandi „CEO FRAUD“ vor. Was meist nicht sofort durchschaubar ist: Von den Tätern werden offenbar Datensätze langjähriger und gut bekannter Geschäftspartner abgefangen und in Folge minimal abgeändert. Mit den gefälschten Mails verlocken sie Unternehmen dann zu den Überweisungen auf die Konten der Täter.