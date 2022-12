Giroud: „Mbappé kann alle Rekorde brechen“

„Mir wurde einmal gesagt, wir seien alle 20 Jahre alt, der Rest sei Erfahrung. Ich spiele wirklich, als wäre ich 20. Mit der Freude eines Kindes. Ich bin hungrig nach Toren und mein Körper scheint es zu vertragen“, ergänzte Giroud, der eine durchaus ungewöhnliche Karriere durchlief, in der er auch viel Kritik und sogar Spott einstecken musste. „Ich bin erst mit 25 zur Nationalmannschaft gekommen“, sagte er: „Wenn ich damit ein Beispiel für diejenigen sein kann, die eine atypische Karriere haben, würde mich das stolz machen. In jedem Fall zeigt mein Beispiel jungen Menschen, dass man in einer Karriere geduldig sein muss.“