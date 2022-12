Frankreich gegen Polen ab 16 Uhr LIVE

Frankreich hat vor dem WM-Achtelfinale gegen Polen großen Respekt, natürlich besonders vor Lewandowski und Szczesny. „Sie mussten viel verteidigen in der Gruppenphase und sie verteidigten sehr gut. Sie lieben das, sie sind aber nicht nur ein defensives Team - schaut euch an, wen sie vorne haben“, sagte Deschamps am Samstag in der Pressekonferenz. „Aber da ist mehr. Sie haben ein Rückgrat mit großer internationaler Erfahrung mit Kamil Glik, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak und einigen Jungen, die gezeigt haben, dass sie der Aufgabe gewachsen waren. Sie verdienen es, hier zu sein.“ Szczesny, Keeper von Juventus Turin, parierte in der Gruppenphase Elfmeter des Saudis Salem Aldawsari und von Messi. Auf die Frage, ob er weiter Elfmeterschütze der Equipe Tricolore sei, sagte Antoine Griezmann: „Wir werden dem polnischen Torhüter keine Informationen geben. Er hat schon zwei gehalten. Beim dritten soll er überrascht werden.“ Da es ein K.o.-Spiel ist, wäre sogar ein Elfmeterschießen möglich. Das wollen die Franzosen vermeiden.