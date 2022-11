Frankreich gegen Dänemark ab 17 Uhr LIVE

Die Franzosen sind jedenfalls gewarnt. In der Österreich-Gruppe der Nations League hat Dänemark beide Duelle gewonnen und traut sich auch den dritten Sieg hintereinander zu. „Frankreich ist natürlich ein harter Gegner. Aber wir haben sie in der Nations League geschlagen, wir wissen also, dass wir das können“, erinnerte Kapitän Simon Kjaer an das 2:1 im Juni in Paris und das 2:0 Ende September in Kopenhagen.