Schwester Maria feiert ihren 105. Geburtstag

Zahlreiche Stationen

1917 wurde Maria als drittes von fünf Kindern in Linz geboren, trat nach der Matura an der Bundes-Lehrerinnenbildungsanstalt in Linz 1938 in den Orden der Ursulinen ein und legte 1941 in Paris ihre Ewige Profess ab. 1945 kehrte Sr. Maria nach Linz zurück, wo sie an der ordenseigenen Schule unterrichtete. Nach Aufenthalten in Rom und Brüssel übernahm Sr. Maria 1959 in Linz die Leitung des Internats der Ursulinen. Nach der Schließung des Ursulinenklosters und der dazugehörigen Schulen in Linz im Jahr 1968 wechselte die damals 51-Jährige Sr. Maria in den Konvent nach Klagenfurt.