Nach Schock: „Wir kämpfen für Walter!

Am Freitag um 10 Uhr düsen Ferlachs Handballer per Bus die 550 Kilometer Richtung Hard. Einer, der eigentlich mitfahren wollte, wird fehlen: Walter Perkounig jun. Der Chef der Rosentaler muss sich bis heute noch wegen seiner Krebserkrankung einer dreitägigen Chemotherapie unterziehen. „Aber ich bin in Gedanken bei den Jungs – sie schaffen das!“, hofft der 56-Jährige vor dem heutigen ersten Play-off-Viertelfinalspiel der „Best of 3“-Serie.