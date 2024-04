Offiziell: Erster VSV-Neuzugang spielte früher NHL

Die Trainersuche läuft in Villach zwar weiterhin – aber immerhin haben die Adler jetzt den ersten Legionär bekanntgegeben. Nikita Scherbak ist ein 28-jähriger Flügelstürmer, der 2014 im NHL-Draft in Runde eins von Montreal geholt worden war. Für Montreal und die LA Kings machte der Russe insgesamt 37 Partien in der besten Liga der Welt, schoss in der NHL auch sechs Tore.