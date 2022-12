Achtelfinale fix: Titel-Favoriten schon geschlagen

Südkorea behielt gegen das punktgleiche Uruguay aufgrund der höheren Anzahl an erzielten Toren bei gleicher Tordifferenz die Oberhand. Gegen das an sechs Positionen in der Startelf veränderte Portugal sorgte der Ex-Salzburger Hwang Hee-chan (91.) für den entscheidenden Treffer und die dritte K.o.-Phasen-Teilnahme in der Geschichte. Die Ghanaer hätten einen Sieg benötigt, um aus eigener Kraft den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen, Teamchef Otto Addo trat zurück.