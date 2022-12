Kamerun gegen Brasilien - ab 20 Uhr LIVE

Kameruns Vorteil ist, dass Brasilien nicht mit allen seinen besten Kräften ins dritte Gruppenspiel gehen wird. Das Match dient Trainer Tite auch zur Kader-Hygiene, da einige Spieler zum Einsatz kommen werden, die im Achtelfinale wieder zuschauen werden müssen. Mögliche Misstöne sollen so verhindert werden, zudem erhalten die Stammkräfte in diesen so stressreichen Tagen etwas Schonung. Tite wird wohl unter anderem Ersatztorhüter Ederson von Manchester City, Liverpools Fabinho und Dani Alves, der aktuell bei den UNAM Pumas in Mexiko kickt, einbauen.