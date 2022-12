Schweiz gegen Serbien - ab 20 Uhr LIVE

Der Kapitän und auch der gegen Kamerun wegen leichten Oberschenkelproblemen fehlende Shaqiri werden am Freitag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit spielen - was dem Dacapo noch mehr Brisanz verleiht. Allerdings wurden die beiden bewusst in den vergangenen Tagen fast komplett von den Medien abgeschirmt. Sie werden auch dann keine Interviews geben, wenn sie gemäß FIFA-Satzung reden müssten, also unmittelbar nach dem Match am Freitag in der Mixed Zone. Die Strafe, die dadurch droht, nehme man in Kauf, hieß es vom Schweizer Verband (SFV).